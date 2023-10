Проливен дъжд, който се изля вчера в Истанбул, причини наводнения и повреди на различни места в мегаполиса.

Дъждът е наводнил помещенията, където се провежда международното Истанбулско биенале за съвременно изкуство, което бе открито на 26 септември, информираха турски медии.

Редица произведения на изкуството са били повредени от течащата вода от покрива. Водата е заляла няколко галерии.

سیل شدید #استانبول را درنوردید

باران شدید مترو، جاده ها، راهروها و مغازه ها

Heavy flood hit #Istanbul

Heavy rain in the subway, roads, corridors and shops pic.twitter.com/wroeeknx5f — اصغرقاتل (@A_GHATEL1981) October 1, 2023

„Изключително съжаляваме за тази ситуация, която се получи поради усложнената метеорологична обстановка и напълно извън нашия контрол“, заявиха в писмено изявление от дирекцията на изложението.

Посочва се, че близо 200 кв. м, където се намират две галерии, една арт инсталация и няколко изложби, са били наводнени.

Torrential rains cause massive floods and chaos in Istanbul, Turkiye.



The floods particularly affected the European side of Istanbul, where rainfall of up to 218 litres per square meter was recorded.#Turkey #Istanbul #flood #rain pic.twitter.com/E0JsOv563w — News Globe Official (@NewsGlobePK) October 1, 2023

В същото време служителите в биеналето са реагирали незабавно. Част от повредените произведения, главно фотоси, са били пренесени в складовете.

Представители на биеналето и галеристи, заедно с адвокати, са обследвали наводнените помещения и повредите.

Помещенията са били пресушени, почистването на района е приключило в рамките на половин час, строителен екип е обследвал изолацията на покрива, съобщиха от дирекцията на изложението.

Torrential rains cause massive floods and chaos in the Basaksehir of Istanbul, Turkiye.

The floods particularly affected the European side of Istanbul, where rainfall of up to 218 liters per square meter was recorded.#turkiye #flood pic.twitter.com/JX3DdQFXvn — Daily Times (@dailytimespak) October 1, 2023

Не се съобщава броят на пострадалите от дъжда творби.

Тазгодишното издание на Contemporary İstanbul e 18-то и се провежда от 26 септември до 1