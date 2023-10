Най-малко седем души са загинали, а над 10 други са пострадали, след като покривът на църква в мексиканския град Сиудад Мадеро рухна по време на литургия. Спасителни екипи издирват оцелели, тъй като се смята, че може да са затрупани под отломките.

The roof of a church collapsed in northern Mexico during a Mass on Sunday, killing an undetermined number of people among approximately 30 parishioners believed trapped in the rubble, authorities said. https://t.co/aMLzxs0HDJ