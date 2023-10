Турските военноморски сили са провели успешно изпитание на противокорабния безекипажен катер камикадзе „Албатрос“. Това съобщи министерството на националната отбрана на Турция, цитирано от турските медии.

Катерът камикадзе е разработен от турската военна компания „Аселсан“ .

"Албатрос" бе тестван в района на средиземноморския град Мерсин. В рамките на изпитанията катерът, който може да се движи със сравнително висока скорост като част от група от осем такива апарата, порази кораб-мишена. Катерът камикадзе е оборудван с боеприпаси, произведени от турската компания "Рокетсан".

🇹🇷 Dünyada bir ilk, İDA-İHA müşterek operasyonu. Bayraktar TB2 hedef gösterdi, Albatros tam isabetle vurdu. ( Times Of Türkiye ) pic.twitter.com/ZNBiTCPlG5

Когато удари 22-метровата цел, той се взриви. Корабът-мишена потъна в рамките на няколко минути, посочиха от министерството на отбраната.

„Албатрос“ е оборудван с дизелов двигател и е способен да работи самостоятелно в продължение на 10 часа на разстояние до 370 км. Той тежи два тона и е с дължина 7,2 метра и широчина 2 метра. Може да развива скорост до около 75 км/ч. Предназначен е за разузнавателни дейности, патрулиране, пазене на пристанища и поразяване на цели самостоятелно или като част от група.

Türkiye tests 'Albatros', a homegrown kamikaze unmanned surface vehicle, in its southern province of Mersin https://t.co/yocR40MWm0 pic.twitter.com/RoUil3R7Ae