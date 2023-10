Сигнал за бомба във Версайския дворец. Извършва се евакуация. Сигналът е подаден чрез анонимно съобщение на сайта moncommissariat.fr. Според АФП дворецът няма да работи до края на деня.

Currently being evacuated from our Versailles tour. No explanation but heavy police/military presence #versailles #France pic.twitter.com/2UNfyKUGLl — Adam Stuart (@jadamstuart) October 14, 2023

След вчерашното нападение с нож в Арас, в северната част на страната, при което беше убит учител, а двама души бяха тежко ранени, Франция бе приведена в състояние на "извънредна тревога". Това стана на фона на опасенията от ескалация на конфликта между Израел и "Хамас". По-рано днес музеят "Лувър" в Париж затвори извънредно врати "от съображения за сигурност".

Following a reported bomb threat, several tourist locations in #Paris, #France, including the Palace of #Versailles and the #Louvre Museum, are currently being evacuated....pic.twitter.com/cXrsXnS0MT — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 14, 2023

Дворецът Версай е бивша резиденция на френските крале, откакто Луи ХІV е преместил там седалището на правителството (1682) до началото на Френската революция (1789).

BREAKING: Bomb alert at Palace of Versailles in France, people evacuating pic.twitter.com/ujLoclDM5t — Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 14, 2023

Намира се в град Версай, днес предградие на Париж.

The Palace of Versailles, Louvre Museum, as well as several other Tourist Locations in Paris, France are currently being Evacuated following a reported Bomb Threat. pic.twitter.com/qL9nP5ucSY — OSINTdefender (@sentdefender) October 14, 2023