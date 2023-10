Петнадесет души са били ранени снощи в нова автобусна катастрофа в град Местре, в Северна Италия - до Венеция, единадесет дни след инцидент с автобус в същото населено място, който отне живота на 21 души, предаде ДПА. Полицията съобщи, че този път електробусът е излязъл от пътя при завой и се е забил в жилищна сграда. Никой от пострадалите не е в критично състояние, уточняват властите.

Кметът на Венеция Луиджи Бруняро написа в социална платформа, че всички автобуси, принадлежащи на компанията "Линеа" в района на Венеция "ще бъдат спрени незабавно от движение". Автобусът, паднал от естакада преди 11 дни, също е на "Линеа", като е бил взет под наем от управата на къмпинга "Ху" в квартала Маргера на град Местре.

Another bus crash in Mestre, Italy — and it's the same bus company as the crash nearly 2 weeks ago that left 21 people dead.



15 injured.https://t.co/RdXMMjvZ4P