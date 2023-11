Мексиканската актриса Мелиса Барера беше уволнена от предстоящото продължение на филма "Писък", след като продуцентската компания заяви, че последните й про-палестински публикации в социалните медии са антисемитски. Звездата публикува редовно за конфликта Израел-Газа и обвинява Израел в "геноцид и етническо прочистване". Продуцентската компания "Spyglass" заяви, че има "нулева толерантност към антисемитизма или подбуждането към омраза под каквато и да е форма".

Барера все още не е коментирала. Въпреки това, преди да бъде обявено уволнението й, тя сподели отново цитат от друг акаунт в стори в Instagram, който гласи: „В края на деня предпочитам да бъда изключена заради това, което включвам, отколкото да бъда включена заради това, което изключвам.“

