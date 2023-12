Тийнейджър е загинал при нападение от акула на популярно място за почивка и сърфиране в Южна Австралия, съобщи местната полиция. Тялото е извадено от водата близо до плаж "Етел" в Националния парк Innes на полуостров Йорк.

Местен жител разказа пред ABC News, че нападението е първото смъртоносно в курорта. В изявление на властите се казва, че служителите са били уведомени за нападението в четвъртък в 13:30 ч. местно време.

"За съжаление безжизненото тяло на момчето беше извадено от водата", се казва в изявлението на полицията. Не беше съобщена възрастта на тийнейджъра, чака се доклад от съдебен лекар.

"Етел" е 400-метрова пясъчна плажна ивица, популярна сред сърфистите и туристите, със средни вълни от 1,5 метра. Местен жител, който от десетилетия кара сърф в района, заяви пред ABC News, че според него жертвата може да е била на не повече от "30-40 метра от брега". Той добавя, че в района винаги е имало акули, "но сега изглежда, че те са много повече".

Нападението е поредното от редица регистрирани в Южна Австралия през последните месеци. През май сърфист беше убит край полуостров Ейре, а през февруари момиче беше нахапано от акула в река в Пърт, столицата на щата Западна Австралия.

Учените съобщават, че концентрирането върху броя на наблюденията на акули не означава непременно увеличаване на техния брой.

