Най-малко 14 влака Eurostar бяха отменени в събота след наводнение в тунел в Южна Англия, блокирайки хиляди пътници точно преди новогодишната нощ.

Тунелът близо до международната гара Ebbsfleet в Кент беше наводнен, след като метеорологичната служба издаде метеорологични предупреждения за дъжд, сняг и лед в големи части от страната.

Предупреждения за дъжд, сняг и силни ветрове са издадени в много части на Обединеното кралство за днешния ден.

Снимка: БТА

Влакове под Ламанша няма да има след наводнението в тунела, съобщиха от гара "Сейнт Панкрас“ в Лондон, където са блокирани хиляди пътници, които се бяха приготвили да пътуват към Европа. Пострадалият тунел е под река Темза по трасето на международните влакове.

Eurostar cancels at least 14 trains to and from London and warns of "severe delays" after tunnel floods under the Thames https://t.co/mEVxaRVRxw