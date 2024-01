1 000 души са евакуирани от ваканционен парк във Великобритания. Бурята "Хенк" изправи населението пред предупреждения за "опасност за живота" заради ветрове със скорост 129 км. в час и наводнения.

#StormHenk is causing strong winds across #London today. If you see a fallen tree please report it to your local council. Stay indoors where possible but if you need to travel take extra care as strong winds can pick up flying debris. Only call 999 in an emergency. pic.twitter.com/cMcW5FyzhI — London Fire Brigade (@LondonFire) January 2, 2024

Мокрите и ветровити условия продължават и тази седмица, като във вторник семейства бяха принудени да напуснат караваните си в долината край Нортхемптън. Стотици предупреждения за наводнения са в сила в Обединеното кралство.

Бурята "Герит" причини наводнения и транспортна блокада на Острова (ВИДЕО+СНИМКИ)

Бурята "Хенк" донесе нещастие на много хора в страната. В резултат на лошото време реки са излезли от коритата си, а железопътният транспорт е спрян.

There are warnings of further flooding after heavy rain across the West Midlands from Storm Henk.

Updates: https://t.co/XI91bPuk4i pic.twitter.com/SBrvGuBP2E — BBC News Midlands (@bbcmtd) January 2, 2024

Главна улица в графство Кембриджшир беше затворена, след като стана напълно непроходима. Това предизвика сериозен хаос в движението. Очакват се още дъждове, властите съветват гражданите да бъдат внимателни и да избягват шофиране.