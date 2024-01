Новородено момиченце беше намерено живо, увито в хавлия в пазарска чанта, оставена на улица в Лондон, съобщи днес британската полиция. Bебето вече е в болница, след като е било изоставено при минусови температури.

Новороденото е било открито от мъж, разхождал кучето си в източния лондонски квартал Нюъм, малко след 21:00 ч. местно време, поясниха от полицията. По данни на британската държавна метеорологична служба по това време термометърът е показвал минус три градуса в Лондон.

