Елизабет Мос - звездата на антиутопичната телевизионна драма "Историята на прислужницата" очаква бебе, съобщи сайтът за знаменитости "Ти Ем Зи". Актрисата и носителка на награди "Еми" показа наедрялото си коремче като гост в късното вечерно шоу на Джими Кимъл. В отговор на шегата на водещия "Бременна ли сте или просто сте невероятно отдаден актьор?", 41-годишната Мос отговори през смях: "По малко и от двете", потвърждавайки, че очаква първото си дете.

Актрисата добави, че бременността й протича "наистина добре", след което поиска съвет от Кимъл, който е баща на четири деца. Водещият отговори, че приятелите и семейството ще я обсипят с "много неща" за новороденото.

