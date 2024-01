Снежна покривка, достигаща десет метра дълбочина, се е образувала на много места в Източна Турция, съобщава турската телевизия NTV. Снеговалежите и виелиците в Източен Анадол отстъпиха място на смразяващ студ през последните дни, като нощните температури доближават стойности от минус 30 градуса.

Най-ниската измерена температура е от окръг Ардахан, където в местния град Чълдър живакът на термометрите е показвал 31 градуса под нулата. Поради мразовитото време пътищата в района са заледени. В окръг Агръ температурата е достигнала минус 23 градуса.

Picture yourself enclosed by a massive 5-meter barrier of snow! ❄️🏔️ That's the situation in the Hakkari district of Turkey.#EnvironmentalAction #Strength #SnowyTurkey #LocalLegends #Thursday #ThursdayVibes #ThursdayMotivation #ThursdayThoughts#Earthquake #fullmoon #ThankYouTG pic.twitter.com/jDlRu2Fvju