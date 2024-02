Астероид с размерите на небостъргач ще премине близо до Земята в петък, предаде НАСА. Очаква се небесното тяло, открито през 2008 г., да се издигне на 1,7 милиона мили от нашата планета.

Центърът за изследване на обекти, близки до Земята, към космическата агенция изчислява, че астероидът е с диаметър между 210 и 480 метра. Това означава, че той е с размери, подобни на тези на „Емпайър Стейт Билдинг” в Ню Йорк или на лондонския The Shard.

Следващия път, когато ще може да забележим астероида, ще бъде през 2032 г. При очакваното си завръщане, той ще бъде много по-далеч - на около 45 милиона мили от нас. Безобидното прелитане е едно от няколкото тази седмица. Очакват се подобни събития и през уикенда.

