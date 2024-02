Пет дни в ареста ще престои жена, осквернила икона на Св. Матрона Московска, на която е и изображението на съветския лидер Йосиф Сталин, пише „Ройтерс”. Действията на грузинката Ната Перадзе са разпалили масови протести миналия месец в столицата Тбилиси.

От агенцията не са успели да се свържат за коментар по телефона с грузинската Асоциация на младите адвокати, която пое защитата на Перадзе. Оттам са заявили за местната агенция ИнтерПресНюз, че клиентката им е задържана по обвинение в дребно хулиганство, което е административно нарушение.

ИнтерПресНюз не е пояснила каква линия на защита са избрали адвокатите на Перадзе. Тя беше обвинена, че е напръскала със синя боя иконата, на чийто страничен панел има и изображение на Сталин, в главната катедрала на Тбилиси "Света Троица". Хилядите хора, излезли на протеста в средата на януари, настояваха за сурово наказание за жената.

Stalin and church in Georgia are being too much glorified. I still cannot digest the information erecting cross in front of the parliament building in an anti-LGBTI+ march and government’s inaction and fear of removing it. Georgia is Christian country, as Iran is Islamic one. https://t.co/qxDSrrP31E