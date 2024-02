„Алексей Навални се бореше за ценностите на свободата и демокрацията. За своите идеали той пожертва най-скъпото. За ЕС отговорността за неговата трагична смърт е изцяло на руския режим”. Това написа в Х председателят на Европейския съвет Шарл Мишел по повод новината за кончината на руския опозиционер.

СНИМКИ НА АЛЕКСЕЙ НАВАЛНИ И СЕМЕЙСТВОТО МУ ВИЖТЕ ТУК

Русия: Алексей Навални е мъртъв

Кой е Навални и какво знаем за него (СНИМКИ)

Alexei @navalny fought for the values of freedom and democracy. For his ideals, he made the ultimate sacrifice.



The EU holds the Russian regime for sole responsible for this tragic death.



I extend my deepest condolences to his family. And to those who fight for democracy around…