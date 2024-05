Десет души са загинали и 39 са били ранени в южната част на Турция, след като междуградски автобус се сблъскал с три други превозни средства на магистрала, съобщи вътрешният министър Али Йерликая, цитиран от "Ройтерс".

🇹🇷 A major accident occurred in the city of Mersin in southeastern Turkey.



A passenger bus collided with a truck and cars on the highway. At the moment, at least 11 dead and 30 injured are known. pic.twitter.com/Tokboeyu3E