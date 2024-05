ФБР разследва онлайн продажбата на предмети в САЩ, за които се подозира, че са стотици артефакти и съкровища от Британския музей. Американската правоприлагаща агенция е съдействала за връщането на 268 предмета, които са били продадени на колекционер във Вашингтон.

British Museum finds 268 more missing artefacts https://t.co/eUYsgPd6x5

Миналата година Британският музей обяви, че древни скъпоценни камъни, бижута и други предмети от колекцията му са изчезнали, откраднати или повредени. Британският музей каза, че от 1500 артикула, които смята, че са откраднати или изчезнали, 626 досега са открити и още 100 са намерени, но все още не са върнати.

British Museum asks public and experts to help recover stolen artefacts https://t.co/2I2GN00sJ3