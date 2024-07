Самолет на British Airways е бил ударен от мълния на път за летище "Хийтроу" в Лондон, което е наложили спешно отклонение, пише The Sun.

Полетът на British Airways от Щутгарт до "Хийтроу" е отклонен към летище "Гетуик". Ударите от мълнии по време на полети са много често срещани и почти винаги безобидни, съобщава британският вестник.

Според експерти повечето самолети биват ударени от мълния веднъж или два пъти годишно. Това се дължи на факта, че самолетите са много добри проводници, които действат като гръмоотводи.

