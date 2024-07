Трима души загинаха, след като малкият самолет, в който пътували, се разби на магистрала източно от Париж, съобщиха от полицията и жандармерията.

Камион за боклук удари самолет и повреди крилото му (ВИДЕО+СНИМКИ)

BREAKING: Paris plane crash kills three as 'light aircraft ploughs into motorway after hitting power cable'https://t.co/S3eLmD31i5 pic.twitter.com/HAJbxr8bWP