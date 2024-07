Настолната игра Dungeons and Dragons (D&D) може да повлияе положително върху психичното здраве на играчите, сочи проучване, цитирано от eлектронното издание „МедикълЕкспрес“. Резултатите от изследването показват, че лекари и психолози могат да я използват като терапевтично средство. Изследването е проведено от Университетския колеж в Корк, Ирландия.

Dungeons and Dragons е настолна фентъзи ролева игра, която се превърна в световен феномен. Тя изисква социална дейност като чести срещи в група в продължение на месеци или години и насърчава творчество и сътрудничество от страна на играчите.

Проучването е направено след пандемията COVID-19 и има за цел да изследва въздействието й върху психичното здраве на тези, които често я играят. Резултатите сочат няколко ключови аспекта, които подпомагат положително психичното здраве - творческо изразяване, грижа за другите, поемане на отговорност.

Наркотикът куш, който "превръща" хората в зомбита: История от Сиера Леоне (ВИДЕО)

„Нашето проучване установи, че участниците са обсъждали ползите от играта и положителното й въздействие върху психичното им здраве“, каза Орла Уолш, ръководител на проучването. „Те споделят, че по време на играта изпитват силно чувство за контрол в специфични моменти. Но в реалността в подобни ситуации това не е така. Докато много хобита могат да позволят творческа изява, D&D позволява на участниците съвместно да изграждат и обитават светове, които са създадени от тях.“

✨Prompt Share : Dungeons & Dragons✨



Prompt board game : professionnal photography of Dungeon & Dragon board game, 1980s, inspired by Stranger Things, shot on SX-70 --ar 16:9



Prompt guide game : photography of Dungeon & Dragon guide on table board game, on a teenager room in… pic.twitter.com/YEM7pZWYWU