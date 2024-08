Съпругата на Алексей Навални - Юлия, заяви днес в YouTube, че ако съпругът ѝ е бил жив, той е трябвало също да участва в сделката, при която Русия предаде дисидентите, заедно с граждани на САЩ и Германия, в замяна на осъдения руски убиец Вадим Красиков и други руснаци, държани в западни затвори.

Yulia Navalnaya, the wife of late Russian opposition activist Alexey Navalny, released a video on Thursday in which she shared her thoughts on last week’s prisoner exchange between Russia and the West. 📹⤵️ pic.twitter.com/ibagPJifEF