Най-големият горски пожар в американския щат Калифорния през тази година продължава да се разраства при много горещо и сухо време.

Откакто избухна на 24 юли близо до град Чико и се разпространи на север по западния склон на Сиера Невада, пожарът изпепели повече от 1709 квадратни километра.

#CrozierFire Air Attack has requested 2 LATS and two Type 3 Multi Engines, No word regarding night ops on the fire tonight. https://t.co/M2ByYi1ar8