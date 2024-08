В Одеса са се чули силни експлозии. Те са отекнали в 19:34 часа - няколко минути, след като бе обявена въздушна тревога. Това съобщи кореспондентът на БТА в украинския черноморски град Светлана Драгнева.

„Всички да бъдат в бомбоубежищата до отбой от тревогата! Има информация за повторна атака”, алармира в Telegram кметът на Одеса Геннадий Труханов.

🇺🇦💥 Video of the first seconds after landing in Odessa are published by local Telegram channels pic.twitter.com/saWAnlRF2q