Село в района на Еверест, в Непал, беше частично разрушено от потоци ледена вода, съобщиха местните власти, а експертите подозират, че тя идва от ледниково езеро.

Не се съобщава за жертви в село Таме, разположено на 3800 м надморска височина, но "около 15 къщи са отнесени", каза пред АФП Гаурав Кумар, говорител на непалската армия. Той добави, че в района са изпратени спасители.

Видеоклип, публикуван в социалните мрежи от местните власти, показва огромен поток кафява кална вода, която се излива върху селото. То не е много популярно сред туристите по това време на годината.

Recent flood in Solukhumbu, Thame Area, Bhotekoshi river, Nepal.

Most probable cause GLOF...!!! pic.twitter.com/6qYUYAiCtx — Aayush Poudel (@xyushpoudel) August 16, 2024

Джагат Прасад Бхусал, служител на местната администрация, уточни, че хората по селата по течението на реката са били предупредени.

"Има индикации, че този инцидент е наводнение, причинено от преливане на ледниково езеро, но ние проверяваме, за да потвърдим това", каза Арун Бхакта Шреста, специалист по климатичните промени в Международния център за планинско развитие (ICIMOD).

A massive flooding event, suspected to be a Glacial Lake Outburst Flood (GLOF), struck Thame village, located in Khumbu province in the Himalayan region, Nepal 🇳🇵



▪︎ 16 August 2024 ▪︎



This flood was likely caused by the outburst of lakes beneath the Thengbo Glacier,… pic.twitter.com/ftlzodrjCH — DISASTER TRACKER (@DisasterTrackHQ) August 16, 2024

От няколко десетилетия в Хималаите се появяват стотици ледникови езера, образувани от топенето на ледниците, а през 2020 г. в Непал са идентифицирани 2070 езера в изследване на ICIMOD.