Според Feeding America, американска мрежа от хранителни банки за дарения, американците пилеят около 41 милиарда килограма храна всяка година... това са около 145 милиарда хранения. Но има някои нови високотехнологични начини да се уверите, че храната стига до хора, които се нуждаят от нея. Във Вашингтон служители на Rasa, индийски ресторант, подготвят поръчки за вкъщи. Но в интересен обрат клиентите не знаят какво получават... те са поръчали само въз основа на цената, а не на конкретен елемент от менюто, разказва Voice of America.



“Ние даваме повече от горещата храна, особено някои от протеините, които не са толкова пресни, когато ги претоплите на следващия ден, така че клиентите получават комбинация на тези съставки”, обяснява Рахул Винод, съизпълнителен директор на Rasa.

Храната е поръчана чрез мобилно приложение, наречено Too Good To Go, което свързва ресторанти, кафенета и супермаркети с потребители, които искат да купят храна –, често близо до срока на годност – на много намалени цени. Например порция храна от Rasa обикновено струва от 10 до 13 долара. През приложението струва шест долара и половина.

Винод казва, че собствениците на ресторанти не правят много пари от тези поръчки, но че е по-добре, отколкото да изхвърлят храна. И допълнителна полза...привличане на нови клиенти. “Получаваме много гости за първи път, които ни намериха, като просто отвориха приложението, и те виждат какво е наблизо”, споделя Винод пред VOA.

Too Good To Go стартира в Дания през 2015 г., но сега работи в Европа и Северна Америка. Според вицепрезидента на компанията за Северна Америка сега има около осем милиона потребители в САЩ. “Имаме голяма група потребители, които така слагат храна на масата за семейството си. И имаме и потребители, които наистина обичат изненадата”, каза Крис Маколи, вицепрезидент за Северна Америка на Too Good To Go.



Но когато храната трябва да се изхвърли, има приложение и за това. Само в Ню Йорк има около 400 управлявани от приложения интелигентни контейнери за компост, така че все пак и изхвърлената храна да се използва за нещо друго. Министерството на земеделието на САЩ казва, че около една трета от всички годни за консумация храни в държавата остават неизядени и в боклука. Хранителните отпадъци не са просто отпадъци... гниещата храна допринася за изменението на климата, като произвежда метан, един от най-мощните парникови газове.