Папа Франциск прие президента на Украйна Володимир Зеленски във Ватикана тази сутрин, предаде "Ройтерс", като добави, че това е втората им среща на живо в рамките на последните четири месеца. Главата на Римокатолическата църква и украинският президент, които вече се срещнаха това лято в кулоарите на форума на Г-7 в южна Италия, имаха личен разговор при закрити врата в Апостолическия дворец.

Ukraine president Zelensky arrives at the Vatican to meet with Pope Francis pic.twitter.com/jpaVLL5FzR