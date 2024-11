Бебе суматрански слон се е е родило в Индонезия - рядко събитие за критично застрашения подвид, предаде АФП, позовавайки се на официални лица.

По данни на Световния фонд за дивата природа (WWF) в света са останали само 2400-2800 екземпляра.

Бебето от критично застрашения подвид се е появило на бял свят в туристическия обект "Булух Сина" в Западна Индонезия, съобщи за АФП Генман Сухефти Хасибуан, ръководител на местната агенция за опазване на природата.

Новороденото слонче, което все още няма име, е отроче на 24-годишната слоница Нгатини и 25-годишния й партньор Робин. Бебето с тегло 104 килограма е здраво, жизнено и активно търси майчиното си мляко.

Critically endangered Sumatran elephant is born in Indonesia.



The rare birth has given renewed hope to conservation effortshttps://t.co/w5ljA7JxLM pic.twitter.com/X3o8DpuCge