Канцлерът на Германия Олаф Шолц обеща помощ за възстановяването на Сирия след падането на режима на Башар Асад, предаде ДПА. "Европа също ще помогне за възстановяването", заяви Шолц във видео, разпространено в социалната платформа Х. "След години на страдания заради гражданската война, сирийците заслужават живот на свобода и сигурност", заяви канцлерът.

"Новите управници на тази страна трябва да гарантират това. Ще работим с тях на тази основа", каза Шолц. Той заяви още, че сирийците, които "са се интегрирали" в Германия, са "добре дошли" да останат в неговата държава, отбеляза "Франс прес".

Huriyah! Freedom! - This cry echoed through Syria and many German cities. After all the suffering, all Syrians deserve a life in freedom and security. We are working with our partners to realise their hope: freedom for their homeland at last! pic.twitter.com/YxpT4eY3T9