Певицата Марая Кери е смятала, че е прекалено млада, за да запише коледен албум.

55-годишната звезда празнува 30 години, откакто издаде албума си „Merry Christmas“ и най-известната си песен „All I Want For Christmas Is You“. Тя обаче призна, че се е колебаела за проекта, когато ѝ е бил предложен за първи път.

„Спомням си, че наистина не бях сигурна дали да правя коледен албум, въпреки че звукозаписната компания смяташе, че това ще е добра идея. Мислех, че коледен албум се прави, когато си по-възрастен, а не когато си на 25 години, каквато бях аз по онова време. Така че да, бях малко притеснена, но после колкото повече мислех за това и мислехме за песните, толкова повече се впусках в това“, сподели тя пред списание Best наскоро.

„По времето, когато го записахме, имах коледна украса в студиото и просто си прекарах добре. Но дори „All I Want For Christmas“ не беше голям хит веднага. Трябваше да мине известно време, но тя бавно потегли и ставаше все по-голяма и по-голяма. Това е невероятно“, добави Кери.

Когато се стигнало до написването на „All I Want For Christmas Is You“, Марая искала да се насочи към „позитивните“ песни от 50-те и 60-те години на миналия век и признава, че дори сега, когато пее песента, тя е щастлива, защото знае колко много означава тя за хората.

„Спомням си, че се вдъхновявах от песните от 50-те и 60-те години на миналия век и от това колко позитивни и вдъхновяващи са те. Исках да напиша песен, която да пресъздава надеждата на празниците, така че когато я чуеш, да не можеш да не бъдеш щастлив. Все още ме прави щастлива да я пея, тъй като знам, че прави толкова много хора щастливи, когато я чуят. Това е песен, която се е превърнала в част от живота на толкова много хора“, разказа тя.

