41 души загинаха при пътнотранспортно произшествие с автобус в Южно Мексико, станало в ранните часове на вчерашния ден, съобщиха властите в щата Табаско.

A traffic accidentinvolving a bus in southern #Mexico killed 41 people The bus, which was carrying 48 people, collided with a truck, resulting in the deaths of 38 passengers and two drivers. #MEXICOACCIDENT pic.twitter.com/Rx9Qv5MXni