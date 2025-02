Мъж е арестуван след сериозен инцидент в Дъблин, съобщи ирландската полиция. Съобщава се, че най-малко четирима души са били намушкани в района на Стоунибатър в столицата.

Mass stabbing in Dublin



4 injured



Police not releasing the name or details of the accused



😳



pic.twitter.com/axnCmjopSK