Частен самолет, собственост на вокалиста на хевиметъл групата Motley Crue Винс Нийл, излезе от пистата на летище Скотсдейл в Аризона и се заби в друг самолет. Пилотът загина, а приятелката на рокаджията беше хоспитализирана, съобщава Vesti.bg.

Партньорът на 64-годишният вокалист, 43-годишната Рейн Андреани, и нейната приятелка Ашли са оцелели при катастрофата и са били откарани по спешност в близката болница след авиационната трагедия.

Андреани е получила пет счупени ребра, а няколкото домашни кучета, които били с жените на борда на самолета, са в безопасност.

Впоследствие се оказа, че другият самолет е собственост на холивудския актьор Винс Вон.

BREAKING: Two jets collided at Scottsdale Airport in Arizona on Monday afternoon, killing at least one person and injuring others.



