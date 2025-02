Кучета, облечени в дрехи на известни модни марки, грабнаха вниманието по време на Седмицата на модата в Ню Йорк.

🐶 Hunde und eine Katze, die von Anthony Rubio in Haute Couture gekleidet wurden, liefen auf der New Yorker Fashion Week über den Laufsteg und ließen sich bei ihren Looks von Marc Chagall und dem Moulin Rouge inspirieren.#NoComment pic.twitter.com/1cqtMMlP65