Двадесет и девет души са загинали при наводнения и бури в две провинции на Югозападен Афганистан, предаде Франс прес, позовавайки се на местните власти.

В провинция Фарах 21 души са загинали, а шестима са ранени при градушка, заяви Мохамед Израел Саяр, ръководител на отдела за управление на природните бедствия в провинцията. Жертвите, сред които жени и деца, са били част от две семейства, които са излезли на пикник, добави той.

В провинция Кандахар отделът за управление при бедствия е регистрирал осем загинали при наводнения в различни райони.

Покривът на сграда се срутил върху семейство, убивайки една жена, две момчета и момиче, а при друг инцидент вследствие на придошлите води се удавило дете, уточняват местните власти. Три жени на възраст между 15 и 19 години, които са били навън, също са загинали.

Афганистан, една от най-бедните страни в света, но и една от най-уязвимите спрямо последиците от изменението на климата, редовно е изправена пред смъртоносни бури, проливни дъждове и наводнения.

През май 2024 г. изключително опустошителни внезапни наводнения отнеха живота на най-малко 300 души в рамките на няколко дни в различни части на страната.

Редактор: Станимира Шикова