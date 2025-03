Петролен танкер и товарен кораб се сблъскаха в Северно море, край бреговете на Източен Йоркшир. На мястото на инцидента има спасителни лодки и екипи на пожарната. Тече мащабна спасителна операция на бреговата охрана. Петролният танкер гори, съобщава Би Би Си.

Footage showing flames having engulfed the jet fuel filled U.S-flagged oil tanker, M/T Stena Immaculate, off the coast of Grimsby, England after being struck this morning by the Portuguese-flagged cargo vessel, M/V Solong. pic.twitter.com/m8btfZOmP3