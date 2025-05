Държавният глава на САЩ Доналд Тръмп пристигна на визита в Саудитска Арабия, слизайки от президентския самолет Air Force One върху лилав килим, а не върху червен, какъвто обикновено е постилан за официални събития по света.

За първото му посещение в региона на Персийския залив през втория си мандат, най-голямата по територия държава на Арабския полуостров разстла килим, достоен за важността на момента. Защо обаче не избра стандартния червен килим, за да посрещне президента на Щатите?

В продължение на години червеният килим в страната е бил символ на блясък, кралски особи и власт. Но през 2021 г. Саудитска Арабия обяви, че ще избягва червеното за посещения на високопоставени лица, избирайки вместо това лилави килими.

Защо Саудитска Арабия използва лилаво?

Червеното и лилавото отдавна са цветовете, свързани с кралските особи в кралството, защото багрилата за тези ярки цветове са най-скъпите – и следователно, най-желаният начин да се изрази възхищението от гостуващите високопоставени лица. Лилавото първоначално е било извличано от черупка на морски охлюв, открита край бреговете на съвременен Ливан.

Лилавото има и специфични конотации във фолклора на Саудитска Арабия. Министерството на културата свързва промяната в церемониалната процедура с виолетово оцветени цветя, които в момента цъфтят в региона на Асир.

„Светлолилавите килими са идентични с цвета на пустините и платата на кралството през пролетта“, съобщи Саудитската информационна агенция, визирайки цветовете на лавандулата, германия, босилека и дърветата жакаранда. Именно те, с виолетовите си цветове, цъфтят в столицата на Асир - Абха, обагряйки града в лилаво.

Саудитска Арабия развива туристическата си индустрия и се стреми да популяризира именно Асир, с нейния зелен, планински климат - и племенни практики като носенето на флорални корони - с които се различават от образа на чисто пустинна нация.

Какво представлява дизайнът на изкуството саду?

Лилавите килими на Саудитска Арабия се отличават с геометричен дизайн, който е свързан с изкуството на тъкане саду, традиционна бедуинска практика, вписана в списъка на ЮНЕСКО за нематериално наследство.

Той е обявен за национална традиция в Саудитска Арабия и Кувейт, въпреки че се използва широко в целия Персийски залив, включително в ОАЕ.

Saudis gave President Trump a 21-gun salute as he arrived at the Riyadh airport, this time on a purple carpet and without First Lady Melania Trump, who was on the 2017 trip with us.

Trump and Crown Prince MBS strolled inside the Royal Terminal with Howard Lutnick, Marco Rubio,… pic.twitter.com/eSRoYFlnpn