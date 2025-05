Трима ученици са ранени при нападение с нож в училище "Вахяярви“ в Пиркала, югозападна Финландия. Заподозреният е ученик от гимназията, съобщава местното издание Yle.

Местната полиция е била алармирана за инцидента в 10:42 часа (местно време). Властите посочват, че нараняванията на жертвите не са животозастрашаващи.

School knife rampage leaves at least three injured in Finland as suspect, 16, 'who wrote ... https://t.co/WiiKyL5Pec via @MailOnline