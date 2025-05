Контейнеровоз, превозващ опасни стоки, е потънал край бреговете на Индия, съобщиха индийските власти. 24-те членове на екипажа са били спасени.

One container ship (MSC ELSA3) carrying potentially hazardous cargo has sunk at Arabian Sea today morning.



Indian Navy and Coast Guard on high alert. Threat of severe oil spill looming. pic.twitter.com/casug9NEDo — Sabareesh (@TheSabReport) May 25, 2025

Корабът MSC ELSA3 е плавал под либерийски флаг, бил е с дължина 184 метра и е изпълнявал курс от пристанището Визинджам до Кочи в щата Керала, Южна Индия. Той е подал сигнал за тревога. Самолети на индийските Военноморски сили са излетели към района, в който се е намирал корабът. Те са открили на мястото две спасителни лодки, на около 70 километра от Кочи. Моряците на борда на лодките са били спасени. Те са били от Грузия, Украйна, Русия и Филипините.

MSC container ship ELSA 3 capsizes rapidly reportedly due to flooding, says Indian Coast Guard



Read more at: https://t.co/sSTnEdaB8w#MSC #ContainerShip #ELSA3 #IndianCoastGuard — Mathrubhumi English (@mathrubhumieng) May 25, 2025

BREAKING: Massive container ship MSC ELSA 3 sinks off #Kochi, India — raising fears of a major environmental disaster. Toxic cargo & oil spill threaten fragile marine ecosystems & coastal livelihoods. Urgent response underway. The world must watch! #OilSpill #ClimateCrisis… pic.twitter.com/9TXmGtBMQP — Paulose Jacob Peter (@Anand02908794) May 25, 2025

Корабът е потънал с 640 контейнера на борда, от които 13 са били с опасни стоки, а 12 с калциев карбид. Индийското министерство на отбраната не пояснява какви са опасните стоки. Калциевият карбид се използва в химическата индустрия за производството на торове и в стоманодобивната промишленост.

В контейнеровоза е имало и около 370 тона гориво и масло.

Редактор: Цветина Петкова