Мексико е известен с т.нар. текила туризъм. Неговата популярност расте, а влакът, който отвежда приключенците до родното място на спиртната напитка беше пуснат отново след деветгодишно прекъсване. Това е „Текила експрес”, който предлага достъп до завладяващата култура на латиноамериканската страна, наред с впечатляващи коктейли на борда

Влакът тръгва от жп гарата в Гуадалахара. Екскурзоводът, който поема групата туристи, разказва със златист микрофон и бутилка текила за прочутата напитка и страната на сомбрерото. След потеглянето на влака той раздава шотове текила на пътуващите, с което вълнуващото приключение започва.

Последната станция на влака е град Текила в щата Халиско. Но преди да стигнат до нея, туристите преминават през разкошен пейзаж, осеян с кактуси и агаве.

Пътуването по линията продължава два часа и обхваща 65 км.

"Текила експрес" тръгва за първи път през 1997 г., за да обслужва зараждащата се индустрия на „текила туризма“ в градът, който носи името на легендарната напитка. Днес населението на Текила е около 45 000 души и „дом” на близо 25 дестилерии, в които се произвежда спиртната напитка.

