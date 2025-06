Мегаракета Starship на компанията SpaceX на мултимилиардера Илон Мъск експлодира по време на рутинна проверка в Starbase, Тексас, няма ранени.

„По време на рутинно статично изпитание в Starbase, Тексас, Starship 36 на SpaceX претърпя катастрофална авария и експлодира“, написаха в страницата си във Facebook властите на окръг Камерън (Тексас).

During a routine pre-flight test, SpaceX Starship 36 just blew up.



Unbelievable explosion. Praying no one was injured.



SpaceX will certainly learn from this incident and push forward.pic.twitter.com/Sy9ZeLGRcY