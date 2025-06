Повече от 1000 пожарникари, подкрепени от 11 самолета и 27 хеликоптера, продължават да се борят с бушуващите горски пожари в западната турска провинция Измир.

Евакуирани са над 50 000 души. Има десетки изгорели имоти, хиляди са евакуирани от няколко населени места. Ураганни ветрове разпалват огъня и пожарникарите не могат да локализират пожара.

Massive Fires in Turkey



The Minister İbrahim Yumaklı recently stated that there are 77 acvive Forrest fires, and nine of the fires are currently extremely large.



The Manisa Akhisar, İzmir Kuyucak, and Doğanbey fires are still out of control.