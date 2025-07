В културно-образователния център „Елцин“ в Екатеринбург, Русия, се разигра необичаен инцидент с ценна картина, дело на прочутата художничка от руския авангард Анна Лепорская. Творбата, озаглавена „Три фигури“, е създадена преди около 90 години и се оценява на около милион долара.

По време на първия си работен ден един от охранителите в галерията решил да „развесели“ картината, като с черен химикал нарисувал малки очички върху трите безлични фигури в платното. Посетителите забелязали промяната още същия ден и реакциите били разнопосочни – докато част от тях се възмутили от вандалския акт, други го приели с усмивка, коментирайки, че картината изглежда по-модерна и завършена.

How a bored security guard in Russia disfigured a million $ artwork. It will cost over 3000 USD to restore it.



Anna Leporskaya's avant garde artwork "Three Figures" pic.twitter.com/T2WUwhgQtW