Няколко души бяха ранени във втора поредна нощ на антиимигрантски безредици в испанския град Торе Пачеко, след като пенсионер беше нападнат.

Въпреки засиленото полицейско присъствие, групи въоръжени с палки се разхождаха из улиците в търсене на хора с чуждестранен произход, съобщава регионалният вестник La Opinión de Murcia.

Регионалното правителство не уточни броя на пострадалите, но заяви, че поне един човек е бил арестуван заради насилието.

Безредиците започнаха след като 68-годишен мъж разказа пред испанските медии, че е бил пребит на улицата от трима младежи със северноафрикански произход.

