Малък самолет се разби на летище „Саутенд” край Лондон, предадоха „Ройтерс” и БТА.

Местната полиция е била уведомена за инцидента малко преди 16 ч. (18 ч. българско време).

Самолет се разби в двор на къща в Охайо, шестима са загинали (ВИДЕО)

За момента не е ясно колко хора е имало в самолета с дължина 12 метра. На снимки, публикувани от британски вестници, се вижда огнено кълбо над летището, което се намира на 56 километра източно от столицата.

Пет международни полета са били анулирани след катастрофата, става ясно от сайта на аерогарата.

We can confirm there has been a serious incident at London Southend Airport this afternoon involving a general aviation aircraft. We are working closely with the local authorities and will be able to provide more information as soon as possible.