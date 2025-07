Американският посланик в Анкара Том Барак заяви, че Израел и Сирия са се съгласили на примирието, предложено от Турция, Йордания и други страни от региона, предаде "Ройтерс".

Хиляди в Тел Авив на протест с искане за споразумение за освобождаване на заложниците в Газа (ВИДЕО)

В сряда Израел нанесе удари по Дамаск, както и по сирийските правителствени сили, придвижващи се на юг към град Суейда, настоявайки те да се оттеглят и че той защитава сирийските друзи – малко, но влиятелно етнорелигиозно малцинство, което има последователи и в Израел и Ливан.

„Призоваваме друзите, бедуините и сунитите да свалят оръжието и заедно с другите малцинства да изградят нова и единна сирийска идентичност“, написа Барак с в социалната мрежа X.

BREAKTHROUGH —— Israeli Prime Minister @Netanyahu and Syrian President Ahmed al-Sharaa @SyPresidency supported by the U.S.A. @SecRubio have agreed to a ceasefire embraced by Türkiye, Jordan and its neighbors. We call upon Druze, Bedouins, and Sunnis to put down their weapons and…