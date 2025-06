Хиляди израелци се събраха на площада „Заложниците“ и улица „Бегин“ в Тел Авив за първи път от три седмици, подновявайки седмичните демонстрации в подкрепа на сделката за заложниците и протестирайки срещу начина, по който правителството води войната.

🇵🇸 *PALESTINE UPDATES* *Demonstrators gather during an antigovernment protest calling for action to secure the release of Israeli captives outside the Israeli Defence Ministry headquarters in Tel Aviv*

Това е първата седмична демонстрация след прекратяването на огъня, въведено на 24 юни между Израел и Иран. През 12-те дни на войната, започната от еврейската държава срещу Ислямската република на 13 юни, израелските власти бяха забранили публичните събирания от съображения за сигурност. От общо 251 души, отвлечени по време на нападението на "Хамас", 49 остават в Ивицата Газа, като 27 от тях са обявени за мъртви от израелската армия.

Large protest in #Tel_Aviv: #Israelis demanding an end to the war & complete prisoner exchange.



Netanyahu will not make any ceasefire to remain in his post, besides this, criminal cases are going on against him in #Israel and #America