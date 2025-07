Директорът на софтуерната компания "Астрономър" Анди Байрън беше заснет в интимен момент със своя колежка на коцерт на Coldplay. Видеото се превърна в абсолютен хит в социалните мрежи, а двамата "главни герои" станаха истински катализатор за десетки мемета. Интернет беше "взривен" от изображения и видеа, които възпроизвеждат момента, в който Байрън и неговата колежка са забелязани от популярната в САЩ kiss cam, след което опитват да се скрият от нея. А в забавните, а някои от дори леко саркастични и иронични мемета, са анимационни образи, герои от игрални филми, но също така и политически фигури. Емоцията и хуморът не подминаха и публиката и талисманите на отборите на стадионите на различни спортни събития.

Ураган от реакции след „изневярата на живо” на концерт на Coldplay

Популярният кадърът от филма "Джанго без окови" и характерната усмивка на Леонардо ди Каприо, която често е обект на мемета, отново намери своето място и тук.

The camerman at the Coldplay concert. pic.twitter.com/KVbR9tVjoA — Planet Of Memes (@PlanetOfMemes) July 19, 2025

Картината "Викът" на Едвард Мунк също беше "преобразена".

Meanwhile at the Coldplay concert pic.twitter.com/8EpimOIqkM — Declaration of Memes (@LibertyCappy) July 18, 2025

Едно от любимите на децата забавно-образователни предавания също намери място сред хумористичните изображения.

The Coldplay cam memes have been great! This is my favorite so far 🤣 pic.twitter.com/cHUQqx737O — Michael Greene (@MGreene_74) July 18, 2025

Закачките не подминаха и култови електронни игри като "Супер Марио".

your princess is at another coldplay concert pic.twitter.com/j6SH3ACMRz — meme bastard 🍕 (@mask_bastard) July 19, 2025

А когато говорим за сарказъм и ирония, просто няма как да пропуснем и сериала "Приятели".

Some of these Coldplay affair memes are getting darn funny. Oh...and don't commit adultery! pic.twitter.com/sq34lc9ref — James, Eques, Teufelhunde (@RebelsPart2) July 19, 2025

Блокбастърите в киното и любимите герои от големия и малкия екран също дадоха огромно количество маретиал за мемета.

Реални и измислени герои, които са в конфликт или борба помежду си, но в случая са в любовни отношения, предизвикаха много усмивки по света.

За феновете на магьосниците и "Хогуоргс" също имаше закачки. А някои от тях любителите на поредицата за Хари Потър биха си помислили: "Дано Рон не забележи."

Coldplay meme dne... ty internety 🙈😎 pic.twitter.com/X2G7M63cpM — petr fischer (@petrfischer3) July 19, 2025

А какво би си помислил Анакин Скайуокър от "Междузвездни войни"?

At the Coruscant Coldplay concert last night: pic.twitter.com/PndrBx7pY3 — Jeremy (@ManaByte) July 18, 2025

Или пък Хан Соло?

А някои фенове дори смесиха герои от различни поредици.

Шеги с видеото имаше и по време на спортни събития с kiss cam.

В някои от тях се включиха и зрители.

Закачки имаше и с анимацията "Семейство Симпсън".

"Властелинът на пръстените" и по-точно Сам и Фродо също станаха част от меметата в мрежата.

Отношенията между героите в сериала "Игра на тронове" съвсем очаквано се превърнаха в база за поредица от шеги по темата.

Не бяха пропуснати и звезди от музикалната сцена. Като например "Металика" и "Мегадет"

Супергероите също не бяха пощадени от хумора. Спайдърмен и Пепър Потс, която е съпругата на Тони Старк, "влязоха" в обектива на камерите ... с меме.

Mr Stark - we were just watching Coldplay concert 😂😂😂😂 pic.twitter.com/NqlJUcyS6G — 💕 Carร์mencita 💕🧸🧁 (@carmen167057816) July 19, 2025

Разбира се, Тони Старк би могъл и да отмъсти като истинска част от "Отмъстителите".

Лоугън и Джийн от Х-men също бяха "хванати" от камерите.

Меметата на политическа тема и с участието на политици станаха много популярни.

Trump and Hillary at Coldplay concert #coldplay #CEOScandal #ColdplayConcertDrama pic.twitter.com/KIShKrxQw4 — 🇧🇷 Ricardo G. Junior #DEFENDA O BRASIL DO PT#🎯 (@ricardogjunior) July 20, 2025

Доналд Тръмп се превърна в център на закачките заради отношенията му със световни лидери като Владимир Путин и Бенямин Нетаняху.

Не беше подминат и скандала за предполагаемите му връзки с Джефри Епстийн.

Coldplay mostrando al mundo a la pareja de pedófilos de Trump y el sionista de Epstein pic.twitter.com/cCb69qWL2L — 🅿️🅰️🅿️🆄®️®️1️⃣🅿️🅾️🅿️ (@p4purrip0p) July 18, 2025

Звездната "двойка" ... на екран - Стив Бушеми и Адам Сандлър, също "влязоха" в кадър.

Ако пък някой случайно смята, че ананасът е подходящ за пица, то меметата имат готов отговор.

Още един интересен факт - много брандове използваха забавната страна на ситуацията, като направиха реклами на свои продукти.

И на финала, ако мислите, че д-р Ханибал Лектър не би могъл да бъде в по-близки и то приятелски отношения с Кларис, интернет има друго мнение.

И така в 21 век, с развитето на изкуствения интелект и огромните възможности за генериране на изображения и кратки видеа, не бива да ни изненадва реакцията, която може да породи такъв момент от реалния живот. А за огрмната публика на стадионите с kiss cap остава само да имат едно нещо предвид - обективите може да бъдат насочени към тях във всеки един момент.