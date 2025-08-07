Уникални 15-килограмови каменни гюлета за катапулти са открити по време на археологическите разкопки на Перперикон. Те са били използвани във войните между България и Византия от 12 до 14 век. Приключи и проучването на големия некропол.

Николай Овчаров за корените на българите, Монголия и Перперикон

„Били са част от боеприпасите на средновековните системи. Използвал ги е цар Калоян. Перперикон поне два пъти е бил превземан през 13 век”, обясни в ефира на „Здравей, България”археологът проф. Николай Овчаров.

