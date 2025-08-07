Изтича крайният срок на ултиматума на Доналд Тръмп към руския президент Владимир Путин за постигане на мир в Украйна. Срещата между американския специален пратеник Стив Уиткоф и руския държавен глава, продължила 3 часа, била "полезна и конструктивна". Това заяви днес външнополитическият съветник в Кремъл Юрий Ушаков. Ще се стигне ли до споразумение за прекратяване на огъня коментираха в предаването "Твоят ден" на NOVA NEWS журналистът Христо Римпопов и международният анализатор Огнян Дъскарев.

"Още преди да стане президент, Тръмп беше казал, че който саботира преговорните процеси за Украйна, ще бъде наказан. Едното условие беше, че ако Русия се опита да саботира преговорите, ще се доставят повече оръжия за Украйна и ще има повече рестрикции за Русия. Това обаче не се случи", заяви Римпопов. Според него новите мита, които САЩ наложи върху вноса от Индия, не могат да се разчитат като заплаха за Русия, която е и неин икономически партньор.

"През последните месеци президентът предприема стъпки, които могат да се приемат като по-скоро прокитайска или пропакистанска политика, а Китай е сред най-големите вносители на руски петрол. За него това е бизнес", посочи още той. Според експерта среща между тримата първи е малко вероятна.

"Опит за среща на президентите имаше още преди месеци в Истанбул, но не се случи както беше планирана. Руската страна е тази, която саботира процеса. Путин казва „Ние сме далеч от примирие” и настоява Украйна да капитулира. До този момент няма и индикация за промяна на тези позиции, а те стоят и като изискване за евентуална среща", каза Римпопов.

"Трябва да се изяснят исканията и позициите на двете страни, а вътре в тези теми стои въпросът с Донбас, който сега руснаците държат – тоест около 20% от територията на Украйна", каза Дъскарев.

Според него вчерашната среща в между Уиткоф и Путин е стъпка за подобряване на комуникацията, но постави под въпрос възможността Тръмп да саботира политически отношения с трета страна в името на Украйна.

"Той прави опит да участва в прекратяването на конфликта. Неговите избиратели обаче го предпочетоха именно и заради целите му за вътрешната политика. Затова смятам, че митата, които въведе за Индия, са силна стъпка", посочи Дъскарев.

