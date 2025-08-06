Срещата между американския специален пратеник Стив Уиткоф и руския президент Владимир Путин, продължила 3 часа, беше "полезна и конструктивна". Това заяви днес външнополитическият съветник в Кремъл Юрий Ушаков, цитиран от "Ройтерс".

Ушаков каза пред телевизионния канал "Звезда", че двете страни са обсъдили конфликта в Украйна и потенциалното подобряване на американско-руските отношения. Съветникът добави, че на Уиткоф са били дадени определени "сигнали" по украинския въпрос, а Москва е получила съответните послания от президента на САЩ Тръмп.

„Това беше доста полезна и конструктивна дискусия. Що се отнася до темите, на първо място беше кризата в Украйна. А втората тема бяха перспективите за евентуално развитие на стратегическото сътрудничество между САЩ и Русия. От наша страна, по-специално по украинския въпрос, бяха предадени някои сигнали. Такива бяха получени и от президента Тръмп. Той все още не е уведомен за резултатите от тази среща. Така че бих се въздържал от по-подробни коментари. Нека да видим кога Уиткоф ще може да докладва на Тръмп за днешния разговор”, коментира Юрий Ушаков.

Специалният пратеник на САЩ пристигна в Москва за разговор с властите в Кремъл по-рано днес.

Президентът Доналд Тръмп приветства преговорите между своя посланик и руския президент Владимир Путин относно войната в Украйна, но американски официални лица заявиха, че все пак ще бъдат наложени санкции на търговските партньори на Москва.

„Беше постигнат голям напредък!“, написа Тръмп в социалната си платформа Truth Social, добавяйки, че е информирал някои европейски съюзници за преговорите между Стив Уиткоф и Путин в Москва.

„Всички са съгласни, че тази война трябва да приключи, и ще работим за това в следващите дни и седмици“, добави той, цитиран от АФП.

Минути по-късно високопоставен американски представител заяви, че все още се очаква „вторични санкции“ да бъдат наложени в петък, 8 август. Те са насочени към останалите търговски партньори на Русия и целят да попречат на Москва да оцелее след вече наложените от Запада широкомащабни санкции.

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф може да посети Русия

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че е провел телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп, часове след като специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф се срещна с руския президент Владимир Путин в Кремъл, предадоха световните агенции.

„Имах разговор с президента Тръмп. Този разговор се състоя след посещението в Москва на Стив Уиткоф – представителя на президента Тръмп“, каза Зеленски в Telegram. Украинският президент добави, че европейски лидери също са се присъединили към разговора.

„Украйна категорично ще защити своята независимост. Всички ние се нуждаем от траен и надежден мир. Русия трябва да сложи край на войната, която тя самата започна“, написа Зеленски в X.

„Изглежда, че Русия сега е по-склонна към прекратяване на огъня. Натискът върху тях дава резултат. Но най-важното е да не ни мамят в детайлите – нито нас, нито САЩ“, каза той във вечерното си изявление.

Според Сергей Марков, който е политически консултант, близък до Кремъл, въздушното примирие в Украйна би могло да бъде една от отстъпките на Москва за постигане на съгласие. На въпрос дали решението за 100-процентови санкции остава непроменено, Тръмп отговори така:

"Никога не съм определял процент на санкциите, но да, ще го направим. Ще видим какво ще се случи следващите няколко дни. Утре имаме среща с Русия. Ще видим какво ще се случи. Тогава ще вземем решение“.

Редактор: Цветина Петкова